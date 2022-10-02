В интервью «ЖВЛ» продюсер рассказал, что в начале полномасштабной войны у него был телефонный разговор с Ургантом, который сейчас в Российской Федерации объявлен иностранным агентом, информирует «НБН».

Как вспоминает Потап, звезда российского телевидения просил прощения за преступления его государства. Ведущий шоу «Вечерний Ургант», по словам украинца, плакал в трубку и говорил: «Простите нас». Продюсер отметил, что шоумен один из российских знаменитостей, кто настолько переживал и извинялся за всю Россию.

Также в интервью Потап раскрыл подробности разговора его жены, певицы Насти Каменских с Ани Лорак. По его словам, на призывы публично высказать антивоенную позицию предательница Украины заявила, что она будет молчать по совету российского певца и ее друга.