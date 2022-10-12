После того, как Притула и Лачен 3 октября призвали украинцев делать донаты на полезный подарок для Илона Маска, в течение получаса было собрано миллион гривен, информирует «НБН».

В среду, 12 октября, телеведущий в своем Twitter-аккаунте сообщил, что он приобрел для американского миллиардера книгу по истории Украины автора Романа Пиняжко, опубликовав соответствующие фотографии.

По словам Притулы, подарок уже в пути к основателю SpaceX. Волонтер выразил надежду на то, что эта книга поможет Маску осознать, почему украинцы не рассматривают вариант сдаться империи зла РФ.

Напомним, что американский миллиардер оскандалился своими высказываниями относительно «мирного» завершения войны в Украине. Илон Маск предложил провести повторные выборы на аннексированных украинских территориях под наблюдением ООН и «вернуть» россиянам Крым.