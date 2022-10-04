В понедельник, 3 октября, основатель SpaceX в своем Twitter-аккаунте предложил пользователям соцсети поучаствовать в его опросе относительно завершения войны в Украине, информирует «НБН».

Миллиардер предложил проголосовать за или против в вопросе повторного проведения выборов на аннексированных украинских территориях под наблюдением ООН и формального вхождения Крыма в состав РФ, как это, по его словам, было «до ошибки Хрущева».

В следующем посте американский предприниматель заявил, что Украина не сможет победить в войне, ведь если в России объявят полную мобилизацию, потери двух сторон будут катастрофическими.

Высказывания Маска спровоцировали скандал в соцсетях и СМИ. На его «мирные предложения» эмоционально отреагировал Сергей Притула. Волонтер написал, что миллиардер пропустил много уроков истории и его заявления похожи на путинскую риторику.

Позже телеведущий и блогер Игорь Лачен призвали украинцев делать донаты на учебник истории для основателя SpaceX. За полчаса на полезный подарок для Маска было собрано миллион гривен.

В свою очередь американский предприниматель поспешил оправдаться за свои слова о «мирном» завершении войны в Украине. В комментарии к публикации Владимира Зеленского он заявил, что продолжает поддерживать Украину, но опасается, что массовая эскалация навредит и ей, и всему миру.

Миллиардер также резко отреагировал на критику российского оппозиционера Гарри Каспарова, напомнив, что он потерял более 80 миллионов долларов, передав Украине системы Starlink.

Отметим, что ранее Россия в ООН намекнула, что может уничтожить спутники Илона Маска, расценивая их как военные цели.