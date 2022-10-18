В своем Instagram-аккаунте знаменитость в разделе Stories опубликовала видеообращение к организаторам благотворительных мероприятий, которые пользуются положением и не платят артистам деньги за участие, информирует «НБН».

«Сегодня была последняя капля», — призвалась Огневич.

Певица отметила, что такие люди обесценивают талант и нелегкую работу артистов во время войны, приглашая их выступать бесплатно, при этом покрывая другие расходы мероприятия.

«Это расходный материал?», — поинтересовалась певица у организаторов относительно их отношения к артистам.

Звезда отметила, что речь идет о благотворительных вечерах, вечеринках и мероприятиях, которые проходят в посольствах, а не о концертах для украинских защитников и похожих мероприятиях.

Огневич добавила, что к ее часто просят сделать донаты, однако откуда ей брать на это финансы, если ей не будут платить гонорары.

Как сообщалось ранее, музыкальный продюсер рассказал, как София Ротару однажды отказалась виступать в Чечне по личному приглашению главы республики Рамзана Кадырова.