В интервью блогеру Ростиславу Калацинскому Кондратюк высказался о санкциях против артистов, которые поддерживают российскую агрессию или молчат о войне в Украине, информирует «НБН».

По словам продюсера, еще до такого решения СНБО, он выступал за то, чтобы лишить звезд-предателей государственных званий, наград и других привилегий.

«Я за это топил», — напомнил телеведущий, добавив, что лучше подзно, чем никогда принять такие меры в отношении артистов, подыгрывающих агрессору.

Как отметил Кондратюк, Ани Лорак и Таисия Повалий уже не смогут кичиться званиями за пределами РФ, которые они получили в Украине.

«В России она может называться как-угодно», — высказался продюсер о Лорак, которая назвала себя «самой титулованной певицей Украины» в анонсе концертов в Германии и Чехии.

Телеведущий добавил, что за рубежом знаменитостям-предателям не дадут воспользоваться их званиями, кроме того, украинцы будут срывать выступления таких артистов.

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