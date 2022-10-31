В интервью блогеру Ростиславу Калацинскому продюсер рассказал, как он поссорился с Марченко, с которой работал на популярных телевизионных шоу, информирует «НБН».

Поругались знаменитости в 2014 году из-за разных взглядов на войну на Донбассе и именно тогда они потеряли понимание друг друга. Кондратюк объяснял жене пророссийского депутата, что донецкая история – сепаратизм, вмешательство РФ и уничтожение Украинского государства.

«Она меня не поняла», — рассказал шоумен.

После этого продюсер понял, что на этом их общение прекратится, ведь Марченко утверждала, что сепаратистов, которые не пускали украиских военных, «можно понять».

«С того времени мы с ней чай не пили», — отметил Кондратюк.

По словам телеведущего, тогда он осознал, что Марченко находится «в заложниках у своего безумного кума». Сейчас Кондратюк абсолютно не интересуется ее жизнью и жизнью ее мужа.

«Она продалась, она предатель Украины», — резюмировал продюсер.

Напомним, что ранее Кондратюк рассказал о карьере Марченко и почему ее взяли в вокальное шоу «Х-фактор».