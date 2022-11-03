Кадры интервью распространили Telegram-каналы. На видео Басков в слезах рассказывает, как он лично общался с оккупантами, которые лишились конечностей на войне в Украине, информирует «НБН».

Певец-пропагандист назвал российских захватчиков «героями» и призвал соотечественников благодарить путинских солдат за то, что пока там умирают, они могут спокойно гулять и питаться в ресторанах.

Однако внимание зрителей привлекли не хвалебные оды Баскова в адрес оккупантов, а то, как он изменился внешне. Артист за несколько месяцев существенно набрал вес, что стало поводом для шуток.

Напомним, что ранее организовала пиар на «спецоперации» РФ в Украине скандальная блогерша и певица Ольга Бузова. Украинская телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала «гуманитарную миссию» россиянки в захваченном Донецке.