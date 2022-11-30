Осадчая в своем Instagram-аккаунте рассказала, что украинцы в военное время нашли новые поводы для критики звезд и хейтят всех публичных людей без исключения, информирует «НБН».

По словам телеведущей, она начала коллекционировать разновидности упреков от соотечественников. В частности, звезда проанализировала комментарии от своих фолловеров и пришла к выводу, что люди критикуют знаменитостей за те вещи, которые одновременно требуют от других.

Осадчая объяснила, что публичным людям «попадает» от украинцев по любому поводу, перечислив малую часть претензий и упреков от пользователей соцсети.

«Молчишь – предатель, не молчишь – пиаришься на войне», — отметила телеведущая один из поводов для хейта.

Звезда призвала не следить за ее соцсетями тех, кому не нравится ее деятельность, кто не хочет ее видеть или другого мнения о ней.

«Хейт точно не ко времени», — резюмировала Осадчая.

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