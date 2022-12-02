В интервью для YouTube-канала «Люкс ФМ» Tayanna рассказала, что она не осуждает Брежневу за то, что она выступала на российской сцене до полномасштабного вторжения РФ в Украину, информирует «НБН».

По словам звезды, люди не имеют право судить других за их поступки, это может делать только Бог. Она убеждена, что главное для каждого – нести в сердце добро и любовь.

«На небе все видно», — отметила певица.

Знаменитость рассказала, что записать совместную песню на украинском языке была ее идей, она написала первой Брежневой. Tayanna отметила, что она хотела делать проект – запись дуэтом народных песен.

Артистка осталась довольна работой с Брежневой, отметив, что они приступили к записи композиции без долгих переписок и размышлений. Благодаря синергии исполнительниц, как убеждена Tayannа, получилась замечательная песня.

Отметим, что после выхода трека на Брежневу обрушился шквал хейта, артистке напомнили ее скандальное интервью 2019 года. Украинский ведущий вступился за певицу и призвал не критиковать ее.