В украинском обществе продолжаются дискуссии относительно уместности новогодних елок в военное время. В интервью «24 каналу» Тополя посоветовал поставить в доме праздничное дерево, если в семье есть дети, для которых важно сохранить ощущение праздника и сказки в этот тяжелый для страны период, информирует «НБН».

По мнению музыканта, новогодняя елка — маленькая возможность подарить нашим малышам новогоднее чудо и радость.

«На самом деле я не понимаю, за что нашим детям этот ужас. Поэтому даже небольшую елку, хотя бы с минимальной иллюминацией, но нужно поставить», — подчеркнул исполнитель.

Тополя добавил, что нужно сделать детям место, придя в которое они смогут на несколько часов забыть об ужасе, который происходит вокруг них.

Также музыкант предложил альтернативу праздничному дереву. Чтобы создать в доме новогоднюю атмосферу, можно придумать интересную инсталляцию из свечей, которая будет радовать глаз даже во время отключения света.

«Это довольно романтично и деткам понравится», — отметил вокалист.

Ранее телеведущая Катерина Осадчая рассказала, за что украинцы чаще всего критикуют знаменитостей в военный период.