Зимнее время всегда было плодотворным для украинских звезд из-за обилия праздничных концертов и корпоративов. В эфире программы «Ранок Вдома» Зибров рассказал, что в этом году для артистов в новогодний период все иначе, информирует «НБН».

«Декабрь всегда был месяцев корпоративов, но сейчас тишина», — сообщил певец.

По словам артиста, с одной стороны, нет таких мероприятий, потому что стыдно праздновать в военное время, с другой стороны, не известно, будут ли работать рестораны. Зибров отметил, что в случае атаки оккупантов придется все бросать и бежать в укрытие.

«Бросишь все, стол, оборудование, артистов и будешь спускаться в бомбоубежище?» — предположил певец, добавив, что украинцы к такому не готовы.

Говоря о своих выходах на сцену в период праздников, Зибров рассказал, что его график остается достаточно насыщенным. Артист планирует выступления в образе Святого Николая для детей в больнице «Охматдит», а также посетить бойцов ВСУ в реабилитационных центрах. Он отметил, что от таких встреч у него появляется сила и энергия.

Ранее фронтмен группы «Антитіла» Тарас Тополя рассказал, почему дома стоит поставить праздничную елку.