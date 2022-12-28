В интервью проекту «Ранок вдома» знаменитость призналась, что у нее нет праздничного настроения из-за событий в родной стране. Однако, несмотря на войну, она будет отмечать Новый год. Ее мучили угрызения совести, пока она не поговорила с одним из украинских защитников, информирует «НБН».

«Златочка, мы же воюем, чтобы вы там, в тылу, жили, и более-менее нормально существовали, потому что нам всем вместе приближать эту победу», — сказал певице военный.

По словам Огневич, защитник, который воюет «на нуле» в горячих точках, призвал не сдаваться и не падать духом, ведь наши бойцы сражаются ради жизни.

Артистка не будет устраивать громких празднований, однако украсить дом и ставить елку планирует. Певица верит, что это улучшит ее настроение.

«Я сидела, думала: нас хотят куда-то очень глубоко в темноту загнать – не дадим им шанса! У меня будет елка, у меня будет праздник!» — рассказала знаменитость.

Ранее певец Павел Зибров высказался об отсутствии новогодних корпоративов у артистов.