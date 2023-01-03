В своем Instagram-аккаунте певец сделал публикацию, в которой отреагировал на скандал вокруг вечеринки в Дубае, где один из гостей поприветствовал его словами «Слава Украине!», а он ответил ему «Героям слава», информирует «НБН».

Меладзе призвал его услышать и понять, поскольку 10 месяцев он, как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя. Артист написал, что горячо любимые им народы находятся в конфликте, побоявшись употребить слово «война».

«Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить», — заявил исполнитель.

Меладзе добавил, что он мечтает о завершении антогонизма, и чтобы между украинцами и россиянами, которых он назвал «близкими» народами, установилось согласие.

«И ради этого я готов отдать все силы», — резюмировал певец.

Напомним, что после ситуации в Дубае российские политики призвали лишить Меладзе званий и гражданства РФ.