В программе «Как ты?» главный баритон страны высказался о своей связи с артистами РФ, которые имеют украинские корни. Зибров рассказал ведущему Григорию Решетнику, что он дружил с семьей Лихуты и Повалий 28 лет, информирует «НБН».

По словам певца, он решил с ними разорвать отношения еще после событий девятилетней давности, поскольку уже тогда риторика звездной пары об Украине была «не очень».

«Тесно общались. После 2014 года отношения пошли вниз. Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. Риторика не очень об Украине», — признался Зибров.

Особенно зацепило артиста выступление Повалий в Кремле 9 мая перед военным руководством страны-агрессора.

«В погонах все генералы, полковники, и Тая выходит – «Рідна мати моя». У меня слезы выступили и ком в горле», — рассказал исполнитель.

Зибров добавил, что ему стыдно за поведение старых друзей и он убежден, что предателей нужно лишать украинского паспорта, чтобы они не могли гастролировать в других странах.

«У Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, и куда угодно! Их пропускают, дают билеты. И сразу становятся «украинцами». Вот за это мне жаль», — добавил певец.

Напомним, что Повалий цинично исполнила украинскую песню для россиян, пока оккупанты наносили ракетные удары по Украине.