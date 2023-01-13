В новом выпуске шоу «Дорослі дівчата» суперблондинка рассказала о скандальном инциденте с Ани Лорак, которая молчит о кровопролитии в Украине, информирует «НБН».

Беседуя с телеведущей Машей Ефросининой, звезда украинской сцены вспомнила, как в 2021 году отправила гневное смс предательнице, которая вышла на сцену в Одессе.

По словам поп-дивы, ее возмутило видео с концерта Лорак, и она решила поделиться своим негодованием из-за выступления артистки, которая променяла родину на деньги, с менеджером Артемом. Однако по ошибке сообщение отправила Каролине.

«Ты смотри, какая с*ка, вернулась, будет она тут залы собирать. Ноги кривые, костюмы го*но, поет ужасно, как параша», — написала Полякова.

Звезда отметила, что Лорак сразу же прочитала гневное послание. «Королева ночи» быстро связалась с помощником, описав ситуацию. Менеджер пообещал загладить конфликт.

Однако сейчас Полякова не жалеет о сказанном, осознав, что в тот момент она очень точно подобрала слова, которые применимы к Лорак.

«Пусть она с этим живет», — резюмировала знаменитость.

Ранее Полякова прокомментировала слухи о разводе с мужем.