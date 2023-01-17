В интервью «Укринформу» глава Минкульта рассказал, что работы Бэнкси, созданные им в Украине, намерены сохранить, для чего ведомство общается с местными властями, информирует «НБН».

По словам Ткаченко, рисунки всемирно известного художника нужно либо консервировать, либо перевезти то, что можно для сохранения в одном из музеев.

«На самом деле разное отношение к тому, где их хранить и как: в громадах или вне их. Однако определенные договоренности уже есть, мы ждем их воплощения», — отметил министр.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал плейлист с любимыми песнями за 2022 год. В топ американского чиновника вошел украинский хит.