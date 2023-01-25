В интервью каналу «Факти ICTV» Вакарчук раскрыл, что с начала полномасштабной войны он дал больше 170 концертов для военных на фронте и местных жителей деоккупированных городов и сел, а также населенных пунктов, которые находятся под постоянными обстрелами, информирует «НБН».

По словам музыканта, выбор песен для выступлений зависит от того, кто их слушает, и от обстоятельств. Обычным людям хочется песен, которые «на слуху», чтобы попеть.

«Я помню, как мы вместе пели «Червону руту» в Изюме. Вспоминаю, а у меня мурашки бегают по коже. Это было меньше недели после освобождения Изюма, и мы все вместе пели и «Червону руту», и «Ой чий то кінь стоїть», другие народные песни», — рассказал знаменитый исполнитель.

Выступая на передовой или близко к ней, Вакарчук понимает, что защитникам нужно слышать вдохновляющие тексты. В таком случае он исполняет не самые популярные песни «Океана Эльзы», однако которые подходят к ситуации, например, «Еверест», «Коли ми станем собою», а также поет новую композицию о защитниках Мариуполя «Місто Марії».

Музыкант добавил, что такие концерты он заканчивает песней «Все буде добре».

«Всегда», — подчеркнул Вакарчук.

Ранее Вакарчук признался, что не любит «Евровидение» и рассказал, за что благодарен победителям конкурса Kalush Orchestra.