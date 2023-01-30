В интервью для итальянской газеты Corriere della Sera звезда украинской эстрады рассказал, что из-за осуждения российского вторжения в Украину ему запретили въезд на территорию страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам Данилко, когда ему исполнится 98 лет, российские санкции перестанут действовать и он приедет в столицу РФ. Артист заявил, что в Москве он займется поисками могилы кремлевского диктатора Владимира Путина.

«С моей критикой вторжения 2022 года мне запрещен въезд в Россию. Это будет означать, что в возрасте 98 лет я вернусь в Москву и пойду искать могилу Путина», — сказал он.

Ранее Данилко высказался о главе государства Владимире Зеленском. Артист рассказал, как война изменила украинского президента.