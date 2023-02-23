Российская модель Анна Калашникова рассказала росСМИ, что Ротару отказалась выступать на частной вечеринке в Объединенных Арабских Эмиратах. Звезде предлагали 100 000 евро, информирует «НБН».

По словам модели, ее друзья устраивали выездной день рождения в ОАЭ. Богачи решили пригласить на праздник украинскую певицу, предложив огромный гонорар. Однако артистка от такого предложения отказалась.

«Предлагали гонорар – сто тысяч евро. Но им сказали, что она не хочет», — сообщила россиянка.

Калашникова отметила, что Ротару полностью отказалась от концертной деятельности, поскольку переживает из-за событий в родной стране. Певице предлагали в декабре петь на корпоративах, однако она отказалась и тогда.

«Она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей тяжело собраться», — добавила модель.

Ранее экс-директор Ротару рассказал, как артистка отказалась лететь в Чечню на выступление по приглашению Рамзана Кадырова.