Представители Украины на «Евровидении-2023» TVORCHI прислушались к советам и замечаниям от сограждан, внеся некоторые изменения в конкурсную песню Heart of Steel, на которую музыкантов вдохновили защитники «Азовстали».

Обновленный трек опубликовали на YouTube-канале, информирует «НБН».

После победы на Национальном отборе участника группы Джеффри Кенни зрители раскритиковали за то, что он не разговаривал в эфире шоу на украинском языке.

Поэтому в новом варианте композиции во втором куплете музыканты включили украиноязычные строки: «Незважаючи на біль, я продовжую свій бій. Світ палає, а ти дій». Также TVORCHI поработали над музыкой, добавив мощную инструментальную концовку.

В комментариях под видео мнения украинцев разделились. Некоторые слушатели похвалили дуэт за старания сделать конкурсный трек более интересным, другие – подвергли группу критике, так как, по их мнению, ничего существенно в песне не изменили.

Отметим, что благодаря TVORCHI Украина может стать победительницей «Евровидения» второй год под ряд, что подтверждают букмекерские рейтинги.