На запрос издания «Детектор медиа» в пресс-службе Офиса Зеленского ответили на вопрос о приезде Молочникова в Украину для съемок новой ленты 16-18 марта. В ведомстве заверили, что россиянину никакого разрешения не выдавали, информирует «НБН».

В ОПУ сообщили журналистам, что Офис главы государства не имеет отношения к приезду, деятельности и творческим планам режиссера. В комментарии подчеркнули, что ведомство не давало разрешение Молочникову на съемки.

Ранее украинский режиссер Ирина Цилык сообщила, что россиянин уже находится в нашей стране. Молочников приехал снять игровой короткий метр о маленьких украинцах из Бахмута. Визит режиссера, который якобы получил одобрение на деятельность в ОПУ, держали в тайне во избежание скандала.

Напомним, в РФ разгорелся скандал вокруг премии «МУЗ ТВ», на которую якобы пригласили украинского певца Макса Барских.