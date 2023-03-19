Об этом сообщает «НБН«.

Лина Костенко является известной украинской поэтессой, ей принадлежат такие произведения как: «Маруся Чурай», «Берестечко», сборники стихов «Паруса» и «Лучи Земли», а также другие произведения.

Также Лине Костенко принадлежит легендарная цитата: «У каждой нации свои болезни, но у России — неизлечимая».

Кроме того, с праздником украинскую поэтессу поздравляют другие известные личности. Своё поздравление также записал и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что временем ранее у Зеленского отреагировали на скандал, связанный с приездом в Украину российского режиссера Молочного.