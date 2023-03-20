В интервью лондонскому журналисту Бенджамину Баттерворту украинская звезда рассказала, что много лет назад она неоднократно выходила на сцену в Кремле по личному приглашению главы РФ Владимира Путина.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт знаменитости.

По словам Камалии, с 2005 года она начала выступать в Кремле после того, как познакомилась в Киеве с российским лидером. Певица отметила, что он часто звонил ей, однако в какой-то момент перестал, после чего она увидела в нем нехорошие перемены.

Артистка отметила, что около 20 лет назад глава РФ производил впечатление доброго человека и она бы не поверила, что он развяжет войну против ее страны. Однако уже тогда Путин каждый раз говорил, что Россия и Украина должны быть вместе и ему нужен новый Советский Союз.

Камалия отметила, что она лично знает и украинского лидера Владимира Зеленского, с которым познакомилась еще в период его работы в шоу-бизнесе. Знаменитость охарактеризовала его как открытого позитивного человека, который много улыбался и шутил.

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