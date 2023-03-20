В интервью Рамине Эсхакзай Полякова отметила, что, по ее мнению, в период полномасштабной войны шоу-бизнеса как такового и конкуренции в нем нет, информирует «НБН».

Высказываясь о конкуренции с Тиной Кароль, артистка отметила, что Украина – большая страна и двух певиц для нее недостаточно. По словам знаменитости, в отечественном шоу-бизнесе хватит тронов для королев поп-музыки.

Кроме того, как считает звезда, у нее с Кароль разная аудитория, поэтому тут нельзя говорить о конкуренции. Полякова добавила, что для исполнителей сейчас важно, чтобы у их поклонников были деньги на концерты, а с титулами они разберутся сами.

Комментируя инцидент в 2021 году, когда певица в эфире шоу «Маска» назвала Кароль «плакальщицей на похоронах», артистка заявила, что она извинилась перед коллегой в тот же день. Полякова считает, что подобные скандалы «искусственные» и «были высосаны из пальца» для развлечения.

Ранее Полякова рассказала об инциденте с Ани Лорак, которой она по ошибке отправила сообщение с нецензурной бранью.