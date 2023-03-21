Повалий, которая оправдывает российскую вооруженную агрессию в Украине, оставили без гонораров. Организаторы отменяют в РФ как и ее сольные концерты, так и выступления в барах, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Известно, что у артистки «накрылись» концерты 25 марта в «кафе-ресторане» города Улан-Удэ, а также 27 марта в городе Чита. На сайте, где продают билеты на выступления Повалий, причины отмены мероприятий не указывают.

При этом «тур» поклонницы российского президента закончится двумя небольшими концертами 20 и 21 марта в Кемерове и Красноярске, оставляя путинистке хоть какую-то возможность заработать.

Напомним, что в начале года Повалий дала скандальное интервью российскому изданию. Певица объясняла пропагандистам, почему она заняла сторону страны-агрессора, говорила о «спасении» Украины и «исторической миссии» кремлевского диктатора Владимира Путина. Также артистка заявила, что она «столкнулась с нацизмом».