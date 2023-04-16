В частности, как пишет «НБН», этому свидетельствует случай в Краснодаре, где власти отменили концерт Shortparis по причине того, что участники группы высказывают свое мнение в поддержку Украины, или, как это называют в России – антироссийских высказываний. Об этом сообщил пророссийский ТГ-канал Readovka.

Так, ресурс пишет, что в Краснодаре был отменен концерт группы Shortparis, который должен был пройти 18 апреля, из-за антироссийских высказываний музыкантов. Людям, которые приобрели билеты, обещают вернуть деньги или же обменять их на пропуск на любой другой концерт, который будет в городе.

Также сообщается, что концерт был отменен в результате обращения общественников к властям Краснодара с просьбой отменить выступление музыкантов, так как они высказывались в поддержку Украины. К примеру, вокалист группы Николай Комягин хвалил Зеленского и утверждал, что оставшиеся в РФ после 24 февраля исполнители «должны собраться, чтобы погоревать вместе».

Напомним, ранее известный российский исполнитель Андрей Макаревич рассказал, почему россияне не выйдут на митинги против войны в Украине.