На своем YouTube-канале KIRS_TV ведущая вспомнила, что еще несколько лет назад на сьемках второго сезона телепрограммы «Маска» с исполнителем периодически находился врач, информирует «НБН».

По словам Кирс, еще тогда было понятно, что у Винника есть проблемы со здоровьем. Врач иногда появлялся за кулисами, где проводил какие-то манипуляции, процедуры с горлом артиста. Однако тогда журналистка не обращала на это внимание, поскольку не видела ничего необычного в том, что певец по этому поводу прибегает к медицинской помощи.

Уже тогда исполнитель начал отменять и переносить свои выступления. Осенью 2021 года Винник упомянул, что у него не все в порядке со здоровьем, однако не стал вдаваться в подробности.

Напомним, в ноябре прошлого года друг певца рассказал, почему он пропал из информационного поля, где находится артист и в каком он состоянии.