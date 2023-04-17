Беспалов рассказал на своем Youtube-канале, что новый бойфренд артистки по имени Исаак возмутился из-за статей и роликов, посвященных певице. Разъяренный испанец решил связаться с блогером и попытаться оправдать молчание звезды и ее работу в РФ, информирует «НБН».

По словам Беспалова, избранник Лорак написал ему в Instagram, предложив продолжить диалог в режиме видеосвязи. Фрагменты разговора блогер опубликовал в своем Telegram-канале.

Во время беседы бойфренд знаменитости заявил, что не видит плохого в том, что она «прозрачно» работает в РФ, в то время, как Кремль с ее налогов финансируют войну против Украины.

Исаак объяснил и почему певица не хочет пообщаться с представителями украинских СМИ. Он заявил, что украинские журналисты якобы не заслуживают внимания звезды, поскольку «вырывают из контекста и манипулируют».

Избранник Лорак рассказал, что соотечественники артистки не уважают ее выбор, поскольку они являются «ультранационалистами». Также он добавил, что наши граждане не могут бороться за свободу, которой якобы у них нет.

Испанец заступился и за россиян, мотивируя тем, что не все они, как и его возлюбленная, поддерживают войну. При этом он озвучил истинную причину, по которой Лорак молчит о кровопролитии в Украине. Бойфренд звезды заявил, что она не является рабыней родной страны, а просто хочет развиваться, становиться популярнее и зарабатывать деньги.

Ранее Беспалов рассказал о финансовых проблемах Лорак, из-за которых она активно одалживает деньги у богатых знакомых.