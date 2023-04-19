В интервью «Голосу Америки» музыкант раскрыл подробности своей болезни, из-за которой в начале марта он перенес свои гастроли по Европе. По словам звезды, он заболел ларингитом еще в феврале этого года, из-за чего у него пропал голос, информирует «НБН».

Тогда у певца был запланирован концерт в Неаполе. Чтобы не сорвать выступление, врач дал ему двойную дозу лекарства, что обернулось страшным последствием – кровоизлиянием в голосовую связку.

Данилко признался, что, если подобный инцидент произойдет вновь, он рискует лишиться голоса навсегда, о чем его предупредил врач. Чтобы избежать в дальнейшем проблем со здоровьем, знаменитость кардинально изменил свой образ жизни.

Ранее в интервью артист признавался, что в детстве он и его мать страдали от агрессии отца. Из-за этих травмирующих событий Данилко в подростковом возрасте заикался.