9 и 11 мая начнутся первый и второй полуфиналы «Евровидения-2023», а 13 мая пройдет гранд-финал Международного песенного конкурса. В связи с этим букмекеры eurovisionworld.com обновили рейтинг участников 37 стран, который демонстрирует высокие шансы Украины на триумф второй год под ряд, информирует «НБН».

Прогнозы букмекеров демонстрируют, что на данный момент самые высокие шансы на победу у триумфатора «Евровидения-2012» шведской певицы Loreen. Второе место пророчат конкурсанту из Финляндии Käärijä. На третьем месте расположился украинский дуэт TVORCHI.

Отметим, что наши музыканты по просьбе украинцев обновили песню Heart of Steel для «Евровидения». TVORCHI прислушались к советам, добавив во второй куплет строки на украинском языке, а также мощную инструментальную концовку.