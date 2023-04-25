В интервью российскому пропагандистскому изданию «Аргументы и факты» пропутинский певец впервые высказался об уезде Пугачевой из родной страны, информирует «НБН».

По мнению Киркорова, певица пошла на поводу своего мужа Максима Галкина, которого в России признали «иностранным агентом». Он убежден, что артистка покинула родину не потому, что не любит ее, а потому, что, как верная женщина, последовала за своим избранником.

Путинист вспомнил, что в браке с ним Пугачева была ему верна, однако он позволял себе ходить «налево». Певец понял, что их отношениях пришел конец лишь тогда, когда у его жены появился другой.

Киркоров добавил, что считает Пугачеву и Галкина родными людьми и с теплотой вспоминает годы, проведенные в браке с певицей, сожалея, что он тогда отдал предпочтение карьере, а не семье.

Ранее подруга Пугачевой объяснила, почему она через месяц после возвращения в Россию уехала оттуда.