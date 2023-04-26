«Расследование» пропагандистов появилось на сайте «НТВ». В сюжете различные «эксперты» рассказывали абсурдные «факты» о личной жизни и карьере Кароль, информирует «НБН».

Псевдожурналисты заявили, что звезда украинской сцены была любовницей президента своей страны, ссылаясь на заграничные поездки первой леди Елены Зеленской.

Также пропагандисты обвинили артистку в том, что она якобы срывала выступления Светланы Лободы и Ани Лорак, которая молчит о войне в родной стране.

Рупоры путинского режима утверждают, что знаменитость финансировала организацию митингов перед концертами «конкуренток», чтобы «выжить» их из Украины. Кроме того, якобы отомстить «соперницам» певице помог олигарх Игорь Коломойский.

Напомним, что в 2013 году в семье Кароль случилось горе – скончался ее муж Евгений Огир. Однако российские псевдожурналисты считают, что уже через год звезда нашла себе богатого любовника и начала активно строить карьеру.

Ранее Кароль рассказала о судьбе своих русскоязычных хитов.