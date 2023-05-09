В интервью М1 звезда украинской сцены призналась, что она недовольна своим конкурсным номером на «Евровидении-2006», где она представляла нашу страну с песней Show Me Your Lovе, информирует «НБН».

По словам Кароль, ей несколько стыдно за то выступление, и она не хотела вновь исполнять эту композицию в финале «Евровидения» в Ливерпуле. Однако артистка приняла решение сделать новый номер более эффектным, а также изменила аранжировку трека, чтобы он звучал более модерново и современно.

Также звезда выйдет на сцену «Евровидения» в новом наряде, отказавшись от белого платья, в котором она выступала на конкурсе в 2006 году.

Напомним, что букмекеры спрогнозировали вероятного победителя «Евровидения-2023».