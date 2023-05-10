В первом полуфинале «Евровидения», который состоялся во вторник, 9 мая, выступили 15 представителей стран-участниц, 10 из которых прошли в финал. После этого в рейтинге букмекеров произошли изменения, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Eurovision World.

На первом месте в списке по-прежнему остается шведская певица Loreen с песней Tattoo, позиции которой только укрепились после первого полуфинала. Сейчас на победу конкурсантки ставят 44%.

Вторую строчку в рейтинге занимает представитель Финляндии Käärijä с треком Cha Cha Cha. После первого полуфинала показатель эпатажного артиста упал с 24% до 23%.

На третью позицию в списке вернулись украинские конкурсанты TVORCHI с композицией Heart of Steеl. Ранее с этой строчки их «вытеснила» Франция, однако сейчас музыкантам пророчат хрустальный микрофон с вероятностью 7%.

Как сообщалось, в финале «Евровидения» в Ливерпуле на сцену выйдет любимица украинских слушателей Тина Кароль. Звезда вспомнила, как 17 лет назад представляла нашу страну на конкурсе, рассказав, за что ей стыдно.