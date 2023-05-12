Украинский лидер хотел выступить в финале грандиозного песенного шоу, который состоится завтра, 13 мая, в Ливерпуле. Однако организаторы международного конкурса не разрешили ему обратиться к участникам и зрителям «Евровидения».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Times.

Миллионы жителей стран Европы не услышат послание Зеленского, поскольку организаторы ссылаются на строгие правила конкурса. Согласно принципам «Евровидения», в эфире шоу запрещено делать политические и другие подобные заявления.

Журналисты пишут, что несмотря на отказ организаторов, переговоры относительно обращения президента Украины в финале песенного состязания еще продолжаются.

Издание отмечает, что бывший глава Минкульта Великобритании лорд Эд Вейзи не согласен с позицией организаторов грандиозного мероприятия. Политик убежден, что не нужно прятаться от событий, на фоне которых проходит «Евровидение».

Напомним, что ранее отказались демонстрировать выступление украинского лидера организаторы премии «Оскар».