В подкасте для YouTube-канала STAND UP Battle Club продюсер внезапно вступился за Яму, с которым когда-то делил судейский стол в шоу «Україна має талант», информирует «НБН».

По словам Кондратюка, ему есть за что уважать коллегу по проекту, и он считает, что танцор должен сам объяснять, почему он выбирает в такое время оставаться за рубежом.

Шоумен напомнил, что как Яма поступили несколько тысяч украинских мужчин, что не делает их героями. Телеведущий добавил, что хореограф должен отвечать за себя.

Продюсер не исключает, что от танцора не будет толку в армии, что цинично звучит по отношению к гражданам, которых мобилизовали в ВСУ. Кондратюк добавил, что он не оправдывает Яму, однако считает, что ему нужно позволить вернуться домой и рассказать свою «легенду».

Ранее телеведущий вспомнил, как серьезно поругался со скандальной Оксаной Марченко, с которой он работал в шоу «Х-фактор».