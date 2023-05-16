В подкасте для YouTube-канала Stand Up Battle Club шоумен вспомнил историю с Винником, которая мало не обернулась судом против него, информирует «НБН».

По словам Кондратюка, во времена программы «Шанс» к нему как-то подошел русоволосый мальчишка и попросил взять его в проект, дав продюсеру диск с выступлениями. Телеведущий объяснил ему, что попасть в шоу можно лишь через победу в «Караоке на Майдане».

Шоумен отметил, что молодой человек даже вроде бы представился Олегом Винником, рассказав, что он поет в мюзиклах, работает в Германии, что совпадает с фактами из биографии певца.

Спустя годы в одном из выпусков «Караоке на Майдане» Кондратюк рассказал эту историю, добавив, что он тогда попросил артиста написать песню «Счастье» и только после этого пробовать свои силы в проекте.

Вскоре с продюсером связался адвокат исполнителя, который сообщил, что Винник подал на него в суд за ложную информацию. В конечном итоге певец отозвал иск, поскольку не хотел разбирательств.

При этом телеведущий уже настроился на скандал, солгав юристам артиста, что он якобы нашел диск. Шоумен добавил, что, если бы дело дошло до суда, ему бы пришлось «батрачить» на звезду.

Также Кондратюк высказался о пребывании коллеги по шоу «Україна має талант», хореографа Влада Ямы в США во время войны.