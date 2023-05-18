В интервью «Радио Свобода» музыкант заверил, что организаторы «Евровидения» любят и поддерживают Украину, однако всячески избегают политических проявлений на конкурсе. По этой причине они были против обращения Зеленского к европейцам в финале песенного состязания, информирует «НБН».

По словам Данилко, «Евровидение» — это шоу, с помощью которого пытаются объединять людей и не поднимать какие-то темы. Артист не знает, правильно этот или нет, однако сейчас «такое время».

Исполнитель признался, что организаторы настойчиво просили его не петь «Russia, goodbye» во время выступления в финале, оставив текст композиции Lasha Tumbai, который звучал на конкурсе в 2007 году.

Ранее Зеленский рассказал, почему ему не понравилась идея проведения «Евровидения-2023» от имени Украины в Британии и какие страны он рассматривал для организации конкурса.