В своем Instagram-аккаунте ведущая отвечала на вопросы подписчиков. Кто-то из читателей поинтересовался, планирует ли Тодоренко приехать в Одессу, информирует «НБН».

Несмотря на работу на российских пропагандистских каналах и умалчивание о геноциде украинцев, артистка уверена, что она сможет посетить родной город.

Свой утвердительный ответ на вопрос подписчика она сопроводила фотографией из центра Одессы. Кадр был сделан до полномасштабного нападения РФ на Украину.

Напомним, что в апреле прошлого года Тодоренко выпустила песню, в которой дала понять, что для нее важнее всего – отношения с мужем-россиянином Владом Топаловым. Композицией артистка разорвала связь с родителями и Украиной.