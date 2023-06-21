Глава фан-клуба певца Валерия Барон в своем Instagram-аккаунте опубликовала тизер первого за время полномасштабной войны интервью звезды украинской сцены, который вышел на YouTube-канале «КРП», информирует «НБН».

В отрывке видео Винник объясняет, почему он в апреле прошлого года внезапно «замолчал» в Сети, учитывая, что до этого он размещал публикации с осуждением вторжения России и в поддержку защитников.

В интервью знаменитость говорит, что он не выдает новые посты в соцсетях, поскольку у него до сих пор нет доступа к своим аккаунтам. Музыкант заверил журналистку, что он обращался в правоохранительные органы, чтобы «вернуть» страницы.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал об инциденте, из-за которого Винник подал на него в суд.