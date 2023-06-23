В интервью пропагандистскому YouTube-каналу «Абзац» одиозный актер выдал, что россияне так ничего и не научились делать для светских людей, например шить одежду или делать машины, информирует «НБН».

По словам путиниста, его «аскетичные» соотечественники не заинтересованы в этом, их захватывает «что-то более высокое», чем восполнение бытовых потребностей. Охлобыстин уточнил, что россиян захватывают, например, танки и балет.

При этом скандальный актер не видит ничего плохого в том, что его страна сама ничего не производит, а ее граждане живут в абсолютной бедности и безразличны к собственной жизни. Пропагандист убежден, что это не слабость, а «даже больше сила» россиян.

Напомним, что в прошлом году Охлобыстин выступил на концерте в Москве, который был посвящен аннексии временно захваченных регионов Украины. Путинист назвал войну против соседней страны «священной», призвав сограждан к кровопролитию.