Пригожин в комментарии российским пропагандистским СМИ высказался о восстании тезки, «повара Путина» в России. Сутки, когда «вагнеровцы» шли до Москвы, продюсер сравнил с фильмом ужасов, информирует «НБН».

По словам путиниста, он не мог поверить в происходящее и ему было страшно за будущее россиян и их детей. Он признался, что задумался над тем, чтобы изменить свою фамилию, например, добавив девичью фамилию жены Валерии и стать Перфиловым-Пригожиным.

Продюсер пожаловался, что знакомые завалили его мемами из-за «восстания» однофамильца. Также он поспешил заверить, что его жена никогда не планировала стать первой леди России.

Отметим, что некоторые граждане РФ решили, что продюсер возглавил «бунт», завалив его многочисленными требованиями остановить поход на Москву. После этого Пригожин заявил о намерении сменить фамилию.

Ранее скандальный актер-путинист Иван Охлобыстин признал, что в РФ не умеют ничего производить, оправдав бедность сограждан.