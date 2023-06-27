В своем Instagram-аккаунте поп-король российской сцены призвал сограждан сплотиться вокруг родной страны и ее президента. Киркоров поблагодарил Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко за «мудрость» и «трезвость ума», подчеркнув, что они якобы не допустили кровавых последствий «восстания» ЧВК, информирует «НБН».

По словам артиста, РФ «находится на эмоциональном пределе» и всем «хочется выброса эмоций», однако анархия и мятеж – это не панацея для страны. Путинист отметил, что в тылу должно быть спокойно, чтобы оккупанты на передовой «обеспечили безопасность» россиян.

Певец считает, что события 24 июня войдут в историю РФ, как «бескровный бунт», из которого «все стороны вынесут урок», а Запад якобы осознает, что россиян «не сломить с их пути».

Напомним, что глава Украины ввел санкции в отношении Киркорова и других артистов РФ, поддерживающих кровавую политику Кремля. Певец сравнил Зеленского с гитлеровским пропагандистом.