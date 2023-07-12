В своем Instagram-аккаунте Дантес рассказал неизвестные факты о записи хита «Девочка Оля», который впервые прозвучал в 2008 году на «Фабрике звезд». 14 июля артист выпустит композицию, переведенную на украинский язык, информирует «НБН».

По словам певца, тогда он был в шаге от финала, однако рисковал покинуть проект. Участие в шоу было сложным экзаменом, конкурсантам приходилось жить в павильоне без окон, без связи.

За день до финала артист попал в номинацию, ему дали послушать трек «Девочка Оля», который он должен был записать. Тогда музыкант решил, что ему желают вылететь из талант-шоу.

Ожидая провала из-за песни, в которой Дантеса зацепил только припев, он взялся за запись. Во время работы над композицией исполнитель перенервничал, у него поднялось давление.

Артист признался, что он едва ходил, каждая нота «Девочки Оли» приносила ему физическую боль. Певца «хватило на один раз», после чего его госпитализировали.

Напомним, «королева ночи» Оля Полякова рассказала, что будет с ее русскоязычными хитами.