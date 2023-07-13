В своем Telegram-канале Беспалов рассказал, что недавно он общался с мужем звезды украинской сцены в Instagram, уточнив, что не впервые за последний год, информирует «НБН».

По словам блогера, складывается впечатление, что избранник Гайтаны запрещает ей заниматься творчеством, записывать новые песни и давать интервью. Он уточнил, что возможно накручивает себя, однако категорические отказы получают и другие.

Беспалов отметил, что ему очень жаль, что так складывается ситуация, добавив, что артистка заслуживает быть звездой.

Отметим, что Гайтана год не появлялась в соцсетях и лишь недавно опубликовала снимок с мужем и дочерью Сапфир-Николь, сообщив поклонникам, что у нее все хорошо. Место своего проживания знаменитость не раскрывает.

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