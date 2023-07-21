В интервью Славе Демину продюсер рассказал, что новость о том, что Козловский принял присягу и вступил в ряды Нацгвардии не повлияла на желание продюсера получить компенсацию от бывшего подопечного, информирует «НБН».

Много лет между Кондратюком и певцом продолжаются «разборки» из-за авторских прав. Суд обязал музыканта вернуть долг телеведущему. По словам продюсера, артист, который сознательно нарушал закон, до сих пор ему ничего не выплатил.

Шоумен признался, что новость о военной службе экс-подопечного никак не повлияла на его позицию и он хочет, чтобы Козловский как мужчина выполнил предписание суда.

Ранее Кондратюк признавался, что на него подавал в суд Олег Винник.