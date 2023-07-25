Как информирует «НБН«, об этом Горбунов написал на своей странице в Instagram.

«Принимая во внимание дискуссию в обществе на протяжение последних дней, которая оказалась весьма активной, мы с представителями команды отказываемся от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием «ПГТ Ингулец», — подчеркнул Горбунов.

Кроме того, шоумен добавил, что его продюсерская компания на прозрачных условиях выиграла объявленный Минкультом конкурс на государственное финансирование.

Горбунов подчеркнул, что он не получил ни одной гривны на производство сериала.

«Однако я, будучи продюсером, не перестаю верить в наш проект и в историю его героев. Причем эта история не про Паравознюка», — сказал шоумен.

Также он намерен искать альтернативные источники финансирования, чтобы сделать сериал и обеспечить свою команду работой. Юрий Горбунов намерен продолжить волонтерскую работу и поддерживать ВСУ. Более того, он выразил благодарность за критику, а также поддержку.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Горбунов намерен снять фильм за 33 миллиона гривен, взятых из бюджета страны.