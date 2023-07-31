ANNA ASTI встретила полномасштабную войну в Украине, однако вскоре вернулась в Москву, где продолжила активно строить карьеру, сотрудничая с артистами Путина, информирует «НБН».

Внезапно певица сообщила, что она начала работу на украиноязычным треком и находится в поиске подходящей песни. По словам артистки, она хочет, чтобы композиция была «прям такая душа-душа невероятная» и ассоциировалась с ее «любовью» к родной стране.

Блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале показал соответствующий фрагмент видео и поделился предположениями о том, зачем лучшей певице в РФ понадобился трек на украинском языке.

По его словам, вероятно, артистка стала частью пропагандистской машины Кремля, и ее задача продвигать творчеством нарративы о «братских народах» и «любви РФ к Украине».

Не исключено, что ANNA ASTI решила выпустить украиноязычную песню, чтобы заигрывать со слушателями в родной стране, так как сцена страны-агрессора очень нестабильна. В случае побега из РФ, предательница может продемонстрировать свою композицию на украинском языке, как доказательство «патриотизма».

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