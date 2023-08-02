В интервью «Настоящее время» Данилко заявил, что в нынешних реалиях никто не может быть вне политики, тем более артисты, которые имеют влияние на аудиторию, информирует «НБН».

По словам музыканта, образ Верки Сердючки позволяет ему высмеивать президента-агрессора Владимира Путина, как когда-то Чарли Чаплин смеялся над Адольфом Гитлером. Легендарный киноактер в свое время снял фильм «Великий диктатор» и был личным врагом нацистского правителя.

Артист не сомневается, что россиян раздражает и буквально «убивает» то, что украинские медийные личности откровенно смеются над ними и их фюрером. Данилко считает, что за это граждане РФ, наверное, хотели бы ему «снести голову».

Напомним, что певица-предательница ANNA ASTI заявила о намерении выпустить композицию на украинском языке.