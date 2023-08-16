На российском провластном телеканале «НТВ» вскоре запустят новый сезон вокального шоу «Ты супер». Лорак в проекте займет судейское кресло, в составе жюри также будут путинисты – Игорь Крутой, Алексей Воробьев и Люся Чеботина, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам певицы, она знает, что такое стоять на сцене в качестве конкурсанта и на что нужно обращать внимание на месте судьи. Артистка собирается делиться опытом с участниками проекта, заявив, что ее главная задача – разглядеть потенциал, поскольку «таланта достаточно и щепотки, а упорства нужен океан».

Ранее уроженка Черкасс ANNA ASTI, которую признали лучшей певицей года в РФ, заявила о намерении выпустить композицию на украинском языке.